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По пути в Австралию разбился самолет, груженный кокаином

2 августа, 17:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых

В Папуа – Новой Гвинее упал при попытке взлететь самолет Cessna, на борту которого находилось более 500 килограмм кокаина.

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По информации CNN, после аварии правоохранители разоблачили преступный синдикат в Мельбурне. В полиции Австралии заявили: "Не исключено, что вес кокаина повлиял на способность самолета взлететь".

Как выяснилось, в результате крушения в австралийских штатах Квинсленд и Виктория арестовали пятерых подозреваемых в попытке перевезти кокаин. Предварительная стоимость наркотических веществ составила примерно 57 миллионов долларов.

"Принимая во внимание существующие ограничения на поездки между штатами из-за COVID-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность", - заявил заместитель комиссара Ян Маккартни.

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Арестованным уже предъявили обвинения. Руководителя преступного синдиката подозревают в отмывании денег на сумму более 1 млн австралийских долларов (более 700 тыс. долларов США). Также полиция конфисковала ряд активов на общую сумму 3,5 млн австралийских долларов (2,5 млн долларов США).

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Напомним, ранее в Мексике на шоссе на юге страны сразу после посадки загорелся самолет, использовавшийся для нелегальной перевозки наркотиков.

Также мы писали, что не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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крушение наркотики самолет кокаин
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