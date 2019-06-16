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По селфи определить состояние здоровья: в Китае показали уникальную технологию

16 июня, 05:40

Еще одна любопытная разработка китайцев поможет спасти пожилых людей во время падения


Пока украинские стартапы привлекают рекордные инвестиции, в Китае создали уникальную технологию. По снимку теперь можно определять не только эмоции, но и состояние здоровья – врачи смогут даже на расстоянии определить, здоров ли человек.

Пульс, давление, как вы дышите и даже ваше эмоциональное и психическое состояние можно определить по одним лишь селфи. Такую прогрессивную технологию изобрели китайские программисты. Мобильное приложение "Анура" можно скачать на любой телефон с камерой и уже через 30 секунд получить почти полный отчет о вашем здоровье.

"Мы почти со 100% точностью можем определить, какое ваше сердцебиение, и даем более чем на 90% точную оценку вашему дыханию", – рассказал разработчик приложения Кан Ли.

Селфи проверяет искусственный интеллект, данные через интернет передаются на серверы компании и компьютер оценивает снимок. Пока технология выглядит как игрушка. Впрочем, разработчики уверяют – она способна помочь врачам устанавливать диагнозы пациентов даже на расстоянии.

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Также в Китае родился еще один любопытный стартап. Пояс с подушкой безопасности, по мнению авторов проекта, пригодиться пожилым людям. При падении вокруг бедер раскрывается надувной матрас, который защищает человека от удара.

"Подушка безопасности раскрывается за 18 сотых секунды. Тогда как на падение у людей в возрасте идет три десятых секунды", – рассказал представитель компании-разработчика подушек безопасности для пешеходов Шонг Жуангсянь.

Разработчики говорят – продажи поясов безопасности начнутся уже в этом месяце, и это изобретение будет стоить 575 долларов.

Занимаются китайцы и более глобальными вопросами. Как сообщали новости "Сегодня", Китай тренируется колонизировать Марс. Место для тренировочной базы выбрали такое, чтобы атмосфера максимально напоминала жизнь на Красной планете.

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Тег технология, Китай, стартап, селфи

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