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По столице Ливии нанесли новые авиаудары

Сегодня, 15:21

Подконтрольные Халифе Хафтару ВВС Ливийской национальной армии атаковали позиции сил Правительства национального согласия

Фото: REUTERS/Hani Amara
Фото: REUTERS/Hani Amara.
По столице Ливии нанесли новые авиаудары //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c8d/970/5cac8d970e920.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c8d/970/5cac8d970e920.jpg Другие страны Подконтрольные Халифе Хафтару ВВС Ливийской национальной армии атаковали позиции сил Правительства национального согласия

Вооруженные силы подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийской национальной армии (ЛНА) продолжают наступление на лояльные Правительству национального согласия (ПНС) силы в столице охваченной двоевластем страны.

Как сообщает Sky News Ababia, в связи с этим по позициям признанных международной общественностью властей были нанесены авиаудары около выведенного из строя в 2014 году аэропорта Триполи.

В последние дни формирования Хафтара и ПНС ведут ожесточенные бои за контроль над стратегическим объектом – данный авианалет стал уже вторым за сутки.

Кроме того, по данным телеканала, авиация Правительства национального согласия атаковала силы ЛНА в районе Сук-эль-Хамис на южных подступах к Триполи.

Информация о возможных пострадавших и погибших в ходе авиаударов с обеих сторон пока не поступала.

Напомним, накануне ВВС сил Хафтара нанесли авиаудары по единственному действующему в Триполи аэропорту Митига и разбомбили его взлетно-посадочную полосу.

Мы также писали, что по последним данным число погибших во время столкновений в Триполи возросло до 51. Более подробно о ситуации в охваченной гражданской войной стране смотрите в сюжете:


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Тег Ливия, триполи, гражданская война, авиаудар

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ТАСС

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