По телевидению КНДР показали "воскресшего" Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, о смерти которого уже поползли слухи, впервые за 15 дней появился на публике.

Телевидение КНДР сообщило о встрече председателя государства с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен.

В частности, об этом сообщила газета "Нодон синмун", при этом не было указано, когда именно состоялась встреча и где сейчас находится глава государства.

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Напомним, что северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля. Японские СМИ объяснили это тем, что во время поездки по стране ему стало плохо, в связи с чем он отправился в ближайшую больницу и попросил прислать бригаду квалифицированных врачей.

Однако врач, который проводил операцию, разнервничался и не завершил ее слишком поздно, из-за чего Ким Чен Ын впал в вегетативное состояние. Спутниковые снимки косвенно это подтвердили – поезд диктатора обнаружили в городе Вонсан на юго-востоке страны.

В то же время, глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос опроверг эту информацию, которую он назвал несоответствующей действительности. По его словам, слухи о смерти "нашего маршала являются ложными и злонамеренными".

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