По всей Беларуси бастуют заводы, к рабочим прилетел Лукашенко (видео)

Вслед за массовыми митингами в Беларуси там начинаются масштабные забастовки.

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Как сообщает TUT.by, о таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты – "Беларуськалий", "Нафтан", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), МТЗ, БМЗ, БелАз. Среди требований: прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.

На МЗКТ прилетел на вертолете Александр Лукашенко.

А тем временем к этому предприятию стягиваются работники других заводов, в том числе МТЗ, Минского элетротехнического завода.

Колонна бастующих в Минске Видео: tut.by

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"Нас несколько сотен человек. Многие остались в надежде, что мирным путем удастся добиться исполнения требований", – говорит один из работников МТЗ, идущий в колонне.

Рабочие бастуют в Минске. Источник: Telegram-канал Baza

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Как передает БЕЛТА, во время посещения МЗКТ Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал он.

Оппозиционные Telegram-каналы пишут, что к основной массе рабочих президент не вышел, он общался с избранной группой людей.

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Отметим, забастовки проходят не только в Минске, но и в других городах. Так, в поселке Красносельский в Волковысском районе забастовку решили устроить на предприятии Красносельскстройматериалы, вышло около 150 человек. В городе Жлобин к забастовке присоединяются работники Белорусского металлургического завода.

"Как пишут белорусские Telegram-каналы, бастуют не только заводы, но и телеканалы. Даже балет никто не собирается показывать", -сообщает Telegram-канал Baza.

Забастовка журналистов в Беларуси. Источник: twitter.com/belamova

"Рабочие БТ (основного госканала) вышли на страйк. В итоге в эфире просто играла музыка, а впоследствии и вообще был выключен свет. Нереальный респект рабочим БТ за их гражданскую позицию", – сообщает в Twitter РБ головного мозга.

Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Лукашенко. Ни один из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на фоне продолжающихся протестов в стране заявила, что готова стать национальным лидером и призвала силовиков прекратить насилие.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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