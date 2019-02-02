Победительница лотереи пришла забирать приз, но ее арестовали
Теперь женщину ждет суд
Женщина купила лотерейный билет и выиграла круглую сумму. Только насладиться богатством не удалось — почти сразу её арестовали. А вот если бы она пользовалась наличными, то смогла бы убежать от правосудия.
В канадской лотерее Atlantic участница сорвала неплохой куш — 50 тысяч канадских долларов (более миллиона гривен. – Ред.). Счастливица пришла в офис компании в Сент-Джонсе 31 января, чтобы забрать свой приз, но вместо мешка денег получила арест и обвинения по нескольким статьям.
За неделю до этого в полицию Ньюфаундленда обратился мужчина, заявивший, что у него украли кошелек с кредитными картами, пишет CBC News. Стражи порядка следили за совершаемыми по ним транзакциями, и в один из дней вор закупился в магазинчике под названием Paradise. Среди товаров был лотерейный билет. И именно его номер оказался выигрышным.
Так что когда ничего не подозревающая воровка пришла за легкими деньгами, ее ждал неслабый облом. Мало того, что женщина не получила приз, полиция обнаружила в ее послужном списке еще один случай воровства кредитки и пять случаев мошенничества. Теперь "победительницу" ждет суд.
Более того, машину, на которой женщину привезли забирать 50 тысяч, в тот же день остановили полицейские. Оказалось, что у водительницы транспортного средства не было страховки, она превысила скорость, а еще у нее были фейковые права.
Напомним, в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею. Подросток признался, что скорее всего на выигранные деньги купит небольшую квартиру.
Ранее одна из самых популярных лотерей в США, Mega Millions, разыграла рекордный джек-пот в американской истории, который составил 1,6 млрд долларов.
Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.
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