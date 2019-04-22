Побережье Японии сотрясло землетрясение

Сведения о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступали

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано неподалеку от побережья Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 191 км к северо-востоку от города Мияко (население около 52 тыс. человек – ред) в префектуре Иватэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступали.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.

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