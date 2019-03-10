Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Почему Лукашенко выступил против "русского мира" Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg 2019-03-10T07:51:00+02:00 Другие страны Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает удивлять своими, казалось бы, противоречивыми заявлениями. Подчеркнув дружественные отношения с Россией и желание более тесно интегрироваться, он буквально через пять минут может разразиться резкой тирадой о вмешательстве Москвы в информационное поле независимой Беларуси. Заявив об общности российского и белорусского народов – тотчас осадить сторонников "русского мира". Высказавшись о стремлении к более тесным экономическим связям с соседней страной – немедленно акцентировать на особых отношениях с Китаем.

Кто-то называет подобный стиль поведения "и вашим, и нашим", или "многовекторностью". Кто-то – попыткой Лукашенко пропетлять между каплями дождя в стремительно меняющихся геополитических раскладах. На самом деле и первое, и второе верно. Сегодня поведение Лукашенко в значительной мере напоминает поведение украинского президента Леонида Кучмы, строившего отношения с Россией на личных контактах и в то же время искавшего возможности для Украины на Западе. Разве что вместо Запада Лукашенко поставил на более комфортный, безопасный и выгодный Китай. А еще белорусский президент сделал выводы из чужих ошибок – в том числе украинских. Он более адекватно оценивает "дружбу" Москвы и ясно показывает, что готов к различным неожиданностям – будь то кассетные скандалы или попытки раскачать ситуацию в стране с помощью российских агентов влияния.

Нейтрализация угроз

В начале марта Лукашенко провел несколько мероприятий, в ходе которых сделал ряд многоговорящих заявлений. По сути, президент Беларуси прямо или косвенно пояснил собственную позицию по внешним и внутренним вопросам. А главное – четко расставил "красные флажки" для тех российских друзей, чьи действия он считает враждебными и угрожающими Беларуси и ему лично.

Главную порцию критики из уст Лукашенко – как в ходе состоявшейся 1 марта так называемой "Большой встречи" с представителями СМИ, так и во время прошедшего несколькими днями позже совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями – вызвали недружественные действия России в области информационной политики. В ходе встречи с журналистами белорусский президент возвращался к этой теме несколько раз – было очевидно, что она его по-настоящему тревожит.

"Отдельные деятели России, пользуясь этими средствами массовой коммуникации, начали создавать такие нацеленные якобы на пропаганду российских достижений "матерные" — иначе их не назовешь — сайты и у нас. Как они говорят, цитирую, чтобы "удержать Беларусь в рамках интересов России". Глупость страшная! Они — группа 12-15 человек — это во вред делают, вы понимаете? Но мы же это видим. И деньги знаем, кто дает. Но я еще раз говорю: это ошибка со стороны деятелей отдельных в России, которые считают, что таким образом Беларусь можно удержать возле себя", – отметил, в частности, президент в ходе "Большой встречи".

Также Лукашенко пожаловался на искусственные ограничения, которые создает Москва для присутствия в информационном поле масс-медиа Беларуси, и заявил, что Минск намерен усиливать информационную безопасность государства в канун президентских и парламентских выборов. Последнее заявление, пожалуй, ключевое, поскольку оно четко демонстрирует, с какой именно стороны Лукашенко ощущает угрозу. Любопытно, что позже – на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах – белорусский президент снова коснулся темы недружественной политики со стороны РФ.

"Это видно особенно после "Большого разговора" – фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказывания, прежде всего мои, и интерпретировать так, как кому-то хочется в Российской Федерации", – заявил Лукашенко.

Еще одно резкое заявление, сделанное Лукашенко во время встречи с журналистами, касалось т. н. "русского мира".

"Знаете, появились понятия "Русский мир", "Мягкая сила", белорусизация и прочее. Мы с президентом Путиным по моей инициативе так обсуждали с моими претензиями к нему эту тему. Я говорю: надо прекратить в России всякие эти разговоры. Что значит расширение русского мира за счет Беларуси? Слушайте, когда мы стали вне этого русского мира?", - сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент четко дал понять, что нынешний уровень проникновения "русского мира" в Беларусь его вполне устраивает, а любые попытки усилить влияние будут пресекаться.

"Лукашенко впервые так много внимания уделил так называемому "русскому миру". Причем говорил об этом в негативном свете, – прокомментировал сайту "Сегодня" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Также говорил об откровенной попытке россиян работать в белорусском информационном пространстве. В том числе откровенно угрожал Москве по вопросу создания откровенно пропагандистских каналов. Почему он это делал? Потому что он идет на выборы, и ему нужна чистая политическая среда, без российского вмешательства. В то же время он много говорил о дружбе с РФ. Потому что он не может себе позволить отказаться от такой риторики. Он пробует все еще действовать в старой матрице, которую в Беларуси называют "Лозунги в обмен на деньги". При этом было очевидно, что Лукашенко очень побаивается резкой реакции России", – отметил эксперт.

Заявка на выборы

Ожидалось, что в эти дни Александр Лукашенко объявит о проведении досрочных выборов в стране – президентских или парламентских. Это необходимо белорусскому президенту, дабы "развести" по времени выборы, которые, по графику, должны пройти в следующем году, обеспечить преемственность власти и обезопасить себя от различных "неожиданностей" в условиях усиливающегося давления России. Однако такого заявления от президента не услышали. Единственное, что отметил по этому поводу Лукашенко, так это то, что вопрос о выборах будет решен в марте-апреле. При этом заявку на участие в выборах Лукашенко сделал.

"Единственное, как мне сейчас кажется (я это заявление я делаю, исходя из нынешнего состояния своего, страны и отношения ко мне), я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента… И сделаю это, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную минуту сбежал", - сказал белорусский президент.

По мнению Тышкевича, президент Лукашенко дал понять, что намерен провести выборы по "жесткому" сценарию, то есть без большого количества элементов демократии и пр.

"Думаю, будет содействие регистрации альтернативных кандидатов, определенная возможность у них донести свои мысли. В то же время попытки любых сил пересмотреть результаты выборов будут нейтрализованы", – сказал Игар Тышкевич.

Ребята, не форсируйте…

Любопытна в этом контексте позиция белорусского президента в отношении "белорусизации страны" и национальной идентичности Беларуси – то есть тех тем, которые долгое время артикулировались исключительно оппозицией. С одной стороны, Лукашенко не устает подчеркивать близость Беларуси с Россией. С другой, даже невооруженным взглядом заметно движение государства "геть від Москви". И смена вывески над главным ж/д вокзалом Минска с русской на белорусскую – не главное свидетельство этому. Власти Беларуси взяли под опеку мемориал жертвам сталинских расстрелов в Куропатах, переписали учебники истории, ранее повторявшие российские трактовки, и т.д. А в ходе "Большой встречи" Лукашенко отверг попытки внести в белорусский контекст различного вида "скрепы".

"Что касается идеологической работы. Время изменилось, надо идти другим путем. Вот тут привели в пример "Бессмертный полк". Да, это блестящая российская акция, но у нас есть своя — "Беларусь помнит". Почему мы должны бросить свое и взять другое, если по сути и по внешней форме обе акции одинаковы?", – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси демонстрирует определенные шаги навстречу оппозиции и в то же время не скупится на критику в отношении нее. Общая тональность: возможно, ваши идеи неплохи, но реализуете вы их скверно.

"Я часто слышу: Лукашенко перехватил лозунг белорусской оппозиции. Да, все мы привержены нашему суверенитету и независимости. Только методы у нас разные. Различие состоит в том, что они об этом очень много кричали и пытались взять высоту штурмом. К чему это может привести, Украина показала. Я же делал это спокойно — так, как и требуется от белорусского человека", – отметил Лукашенко.

По мнению Игара Тышкевича, то, что белорусский президент осадил национал-ориентированные группы, означает, что Лукашенко, в том числе, побаивается подъема национальных сил, который начался в Беларуси и который будет воспринят Россией как угроза.

"С одной стороны, Лукашенко заинтересован в том, чтобы найти точки взаимодействия с различными силами, в том числе оппонентами. Потому что на сегодняшний день для него угроза со стороны России выше, чем угроза белорусской оппозиции. С другой, он понимает, что действия белорусской оппозиции или белорусской власти могут быть использованы российской пропагандой. В том ключе, что, как говорят в России, Беларусь "идет по украинско-бандеровскому сценарию". И что это может стать поводом, чтобы подготовить общественное мнение в России к вмешательству в дела Беларуси. И тут он пробует показать белорусской оппозиции: ребята не форсируйте событий. Если вы будете создавать определенную угрозу для меня самого, то я буду работать против вас", – отмечает эксперт.

Время работает на Лукашенко

Что касается вопросов интеграции с Россией, то говоря о продвижении процесса, белорусский президент высказывал откровенное раздражение. Вплоть до прямых обвинений в адрес Москвы в саботаже. Напомним, что буквально накануне президент Лукашенко вернулся из очередной встречи в Владимиром Путиным в Сочи. Оказавшейся, как и предыдущие, безрезультатной. Каждый раз подчеркивая наличие взаимопонимания с российским президентом Лукашенко, тем не менее, без устали критиковал действия России, ущемляющие интерес Беларуси в экономической сфере.

"В отношениях между дикторами очень много значит, кто на данный момент чувствует себя уверенней. Боюсь ошибаться, но мне кажется, что рейтинг поддержки Лукашенко внутри Беларуси выше, чем поддержка Путина в России. Поэтому Лукашенко и не стесняется делать такие дерзкие острые выпады в сторону Москвы", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

По мнению эксперта, у России сегодня нет возможностей, чтобы активно и в одностороннем порядке диктовать свои условия. Минск будет требовать уступок от Москвы. И главная уступка – сберегать социально-экономическую стабильность в Беларуси накануне выборов.

"В вопросах взаимоотношений с Россией, более тесной интеграции с РФ Лукашенко понимает, что время работает на него. Сейчас динамика процессов на его пользу. С каждым днем позиции Беларуси относительно российского влияния становятся более сильными. Лукашенко осознает, что если даже ему будут выкручивать руки, уровень компромисса сегодня и уровень компромисса через полгода – это очень большая разница. Через полгода он поступится значительно меньшим. И потому тянет время", считает в свою очередь Игар Тышкевич.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.