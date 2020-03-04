Почему Россия и Турция сражаются за Идлиб: эксперты назвали причины

Для турецкой стороны важно создать на границе с Сирией зону безопасности от джихадистов и беженцев

Сирийская провинция Идлиб стала эпицентром нового военного противостояния – там столкнулись Россия Турция. Москва и Анкара не хотят воевать между собой, но обе стороны имеют свои интересы. Туркам это нужно для противостояния силам Башара Ассада, а россияне хотят иметь влияние на Ближнем Востоке и быть там важным игроком. Об этом идет речь в материале "Война за Сирию: к чему может привести новое противостояния Турции и России".

Идлиб – последняя сирийская провинция на севере, которую контролирует вооруженная оппозиция. По данным ООН, там проживает 3,5 млн мирных жителей, которые оказались на пороге гуманитарной катастрофы из-за продолжающихся боев. Турция поддерживает сирийскую оппозицию, Россия с 2015 года – силы Башара Асада.

"Россия видит войну в Сирии, как часть своего возвращения на Ближний Восток, как элемент превращения в сверхгосударство. По крайней мере, они так думают, потому что СССР имел свои интересы на Ближнем Востоке. Ну и в определенной мере это также связано с войной в Украине, когда Россия пыталась использовать сирийский кризис как предмет для торгов с Западом", – сказал сайту "Сегодня" директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Такого же мнения придерживается и сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин. По его словам, Турция стремится, во-первых, создать пояс безопасности или, другими словами, буферную зону вдоль границы с Сирией, чтобы контролировать ситуацию с инфильтрацией курдских повстанцев, джихадистов и регулировать потоки беженцев.

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"Во-вторых, в Идлибе сконцентрировано большое количество беженцев – более 3,5 млн. Это, в основном, мусульмане-сунниты, выступающие против алавитского режима президента Башара Асада. Среди этих людей значительное количество женщин и детей повстанцев, воевавших против режима в других частях Сирии, а теперь перебравшихся в Идлиб – единственную из четырех зон деэскалации, которая осталась после того, как армия Асада и ВКС РФ уничтожили три других (Хама и Хомс, Восточная Гута и Деръа, которая граничит с Иорданией). Анкара стремится обеспечить гуманитарную защиту населения этой территории, чтобы с этого плацдарма и дальше можно было сопротивляться правительству Асада. В-третьих, турки хотели бы иметь возможности воздушного контроля над Идлибом", – сказал сайту "Сегодня" Александр Мишин.

Отметим, что несмотря на нежелание обеих стран вступать в военный конфликт друг с другом, в Идлибе продолжают гибнуть и турецкие военные, и силы Асада с российскими наемниками, уничтожается техника. В то же время эксперты отмечают, что у Анкары более выгодное положение в этом конфликте, особенно если Турция перекроет Босфор и не пустит российские корабли в Сирию.

Напомним, 5 марта в Москве пройдут переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина. Срочная встреча организована по требованию Анкары. В ночь на пятницу 28 февраля в провинции Идлиб, которая граничит с Турцией, от авиаударов сирийских и российских самолетов по двум колоннам погибли 33 турецких военнослужащих, еще 39 получили ранения.

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Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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