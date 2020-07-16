Почти 2 метра осадков: 18-миллионный город в Индии оказался под водой (фото, видео)

Индию не отпускает непогода – ранее в этом месяце в стране десятки человек стали жертвами молний, а теперь начался ежегодный сезон муссонов, что привело к затоплению множества городов и гибели множество человек.

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В частности, по данным телеканала NDTV, в результате вызванных тропическими ливнями наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии уже погибли 92 человек.

Сообщается о критическом уровне воды в реке Брахмапутре и ее притоках, что привело к затоплению 1 636 деревень и поселков. В результате в зоне бедствия оказались более 1,3 млн человек. Для эвакуированных лиц было создано более 150 временных лагерей.

Также сутки почти без перерыва продолжались ливни в крупнейшей мегаполисе страны – 18-миллионном Мумбаи. Из-за этого улицы во многих районах оказались затоплены, а движение автомобильного транспорта усложнено.

Ссылаясь на данные метеорологического управления города, телеканал NDTV сообщает, что за последние сутки в городе выпало 191,2 мм осадков. А всего с начала июля в городе выпало 1 024 мм осадков, или 122% от среднемесячного показателя.

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Однако погода не отступает – власти Мумбаи уже объявили "красный" уровень опасности. Жителей города предупредили о "сильных и очень сильных дождях" в течение следующих 18 часов.

Непрекращающиеся ливни могут повлиять и на эпидемиологическую ситуацию – Индия занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции, которой заразились уже почти 970 тысяч человек.

Напомним, что сезон муссонов обычно длится в стране с июня по сентябрь. В прошлом году непогода унесла жизни больше 200 человек.

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