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Почти год в космосе: американка завершила самый длительный полет среди женщин

6 февраля, 22:24

Предыдущий рекорд принадлежал американке Пегги Уитсон

Видео: Reuters

Три вернувшихся на Землю члена экипажа Международной космической станции эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-13", который приземлился в казахстанской степи. Об этом сообщили журналистам в Центре управления полетами.

"Все три члена экипажа корабля „Союз МС-13" успешно эвакуированы", — сообщили в Центре.

На "Союзе МС-13" на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Первым из спускаемого аппарата достали Скворцова, затем Кук и последним Пармитано.

Кристина Кук установила новый рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин.

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Она провела 328 дней на Международной космической станции. Предыдущий рекорд принадлежал американке Пегги Уитсон — она провела на МКС 289 дней.

Самый длительный непрерывный космический полет среди мужчин осуществил американский астронавт Скотт Келли: он провел на борту МКС 340 дней.

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Сейчас на МКС продолжают работу российский космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меир.

Следующая экспедиция на МКС на корабле "Союз МС-16" стартует с Байконура 9 апреля 2020 года. На станцию отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а".

Напомним, что

В 1997-м украинец Леонид Каденюк совершил полет в космос на американском шаттле "Колумбия" (STS-87). В космосе он находился 15 суток и 16 часов. Он стал первым и единственным гражданином независимой Украины, побывавшем в космосе. Как сообщали новости "Сегодня", украинец умер 28 января 2018 года, позже назвали причину его внезапной смерти.

Смотрите видео, как прощались с Каденюком в Киеве:

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Россия Казахстан США космос женщина полет астронавт

Источник: ТАСС

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