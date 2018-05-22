Под Минском произошел взрыв на заводе: пострадали люди

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа и эксперты

Под Минском произошел взрыв на на заводе битумно-полимерных эмульсий "Алкид". В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Беларуси, пишет ТАСС.

"В 8:55 утра (по местному времени) поступило сообщение о взрыве и пожаре в деревне Королев Стан в Минском районе на предприятии "Алкид". Была выслана техника, на месте работают спасатели", – сообщили в МЧС.

Местный следственный комитет области отметил, что пожар ликвидировали. Пострадавших доставили в больницы, на месте взрыва.

НПО "Алкид" было основано в 1992 году в Минске. Оно специализируется на производстве битумно-полимерных эмульсий и мастик.

Напомним, в марте Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе.

"Это частная компания. Речь идет о взрыве, не о пожаре. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжело раненых", – сообщила пресс-секретарь пожарной службы Центральной Богемии Владимира Керекова.

Напомним, 18 октября 2017 года рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.