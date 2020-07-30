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В Минске заявили, что РФ формирует еще две группировки боевиков для заброски в Беларусь

30 июля, 10:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Силовики Беларуси предупредили о серьезной угрозе

Силовые ведомства Беларуси продолжают поиск представителей российской частной военной компании "Вагнер". Об этом по итогам заседания утром 30 июля в Центризбиркоме страны заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев пересказал заявление Равкова на заседании ЦИК – мол, на границе с РФ формируются новые группы для отправки в Беларусь. Госсекретарь отметил: некоторые из боевиков признали, что ехали "делать революцию".

"Нам сообщили, что в стране сегодня есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности. Под Псковом и Невелем формируются некие группировки", – цитирует Дмитриева ТАСС.

При этом, по словам кандидата в президенты, ГРУ и ФСБ не информировали коллег из спецслужб РБ, что эта группа должна быть в Беларуси.

На территории страны могут находиться до 200 боевиков, тогда как задержаны 33 человека.

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Равков отметил, что на задержанных заведено уголовное дело. Боевики дают показания. Их подозревают в подготовке терактов.

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Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер".

После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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