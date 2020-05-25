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Подарок Ким Чен Ыну: разведка узнала о самой новой подлодке Северной Кореи

25 мая, 17:47

Станислав Кожемякин

В Южной Корее засекли месторасположение самой современной субмарины КНДР

В рамках "укрепление средств ядерного сдерживания", которое 23 мая обсуждал председатель КНДР Ким Чен Ын, Северная Корея готовится спустить на воду новую неатомную подводную лодку.

Ссылаясь на данные разведки Южной Кореи, Yonhap сообщает, что речь идет о 3000-тонной субмарине с тремя зарядами баллистических ракет средней дальности Pukguksong-3.

Она была построена на военно-морской верфи Синпо на востоке страны и испытана в июле прошлого года.

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Фото: Yonhap

Фото: Yonhap

"Кажется, они почти готовы к развертыванию. Мы внимательно следим за тем, когда в КНДР состоится церемония запуска", – заявили источники издания в южнокорейской разведке.

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Также сообщается, что ранее в мае Национальная разведслужба Сеула обнаружила в Синпо 2000-тонных подлодок класса Gorae.

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Всего военно-морские силы КНДР вооружены 70 подводными лодками, включая 20 субмарин класса Romeo, которые считаются морально устаревшими и непригодными для операций за пределами прибрежных вод.

Напомним, что в этом году в Северной Корее провели несколько ракетных испытаний, хотя до марта Пхеньян воздерживался от такого провокационного поведения.

Но недавно все говорили совсем о другом – Ким Чен Ына не видели больше 20 дней. Однако на прошлой неделе он провел военное заседание. Перед этим он появился лишь 1 мая на открытии завода, а до того тоже несколько недель не выходил " в люди", но СМИ узнали, где он прячется.

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подлодка КНДР разведка Южная Корея подводная лодка Северная Корея субмарина

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