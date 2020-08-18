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Поддержал протестующих: посол Беларуси в Словакии подал заявление об отставке

18 августа, 08:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лукашенко еще не принял решение о дальнейшей судьбе дипломата

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня, который ранее поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты, подал заявление об отставке, сообщает tut.by.

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"Я действительно подал заявление об отставке. Это – логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки", - рассказал Игорь Лещеня.

В МИД Беларуси отметили, что решение об отставке посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства. "Самоотвод" дипломатов тоже рассматривает президент – должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Игоря Лещени не было.

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Напомним, в своем видеобращении, которое было опубликовано несколькими днями ранее посол заявил, что поведение некоторых белорусских силовиков и правоохранителей возрождает в Беларуси традиции жестоких советских преследований.

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"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан", – сказал он.

Как известно, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Александр Лукашенко. Все оппозиционные кандидаты отказались признать такие результаты.

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, которую протестующие считают победительницей президентской гонки, 10 августа выехала из Беларуси в Литву. Позже она сделала заявление, что готова стать национпльным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь посол Александр Лукашенко
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