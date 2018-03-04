Поддерживаемые Россией сирийские войска захватили часть Восточной Гуты

Сегодня, 14:30

За последние две недели в этом районе погибли более 600 мирных жителей. Среди них – более 150 детей

Фото: AFP
Фото: AFP

Силы президента Сирии Башара Асада, поддерживаемые Россией, захватили и контролируют десять процентов осажденного района Восточная Гута. Об этом сообщает Deusche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Для этого правительственные войска усилили авиаудары и обстрелы позиций повстанцев. По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, атаки на позиции повстанцев стали более интенсивными, начиная с 1 марта.

Также увеличилось количество жертв этих атак: с 18 февраля в регионе погибли более 640 мирных жителей. Среди них – более 150 детей.

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС ударили по войскам Асада в Сирии.

Бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии. В ООН сообщили, что в Сирии с момента принятия резолюции ни дня не прекращался огонь. 
Россия, Сирия, захват, Восточная Гута

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