Поддерживаемые Россией войска убили 630 гражданских в сирийской Восточной Гуте

Силы сирийского режима с четверга продвинулись вперед в Восточной Гуте, заняв территорию на юго-востоке анклава

Более 630 гражданских лиц были убиты за время с начала наступления сирийских сил в регионе 18 февраля. Об этом в субботу сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Поддерживаемые Россией правительственные войска 18 февраля начали наступление на регион, нанося удары по нему с воздуха, убив более 630 мирных жителей", – говорится в сообщении.

Силы сирийского режима с четверга продвинулись вперед в Восточной Гуте, заняв территорию на юго-востоке анклава, а также другую и две военные базы на юге от главной группы оппозиции "Джейш аль-Ислам".

"Силы режима и их союзники активизировали свои атаки на позиции повстанцев за последние 48 часов", – сказал глава центра Рами Абдель Рахман.

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС ударили по войскам Асада в Сирии.

Бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии. В ООН сообщили, что в Сирии с момента принятия резолюции ни дня не прекращался огонь.