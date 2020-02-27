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Подозрение на коронавирус: в Грузии изолировали прибывшую из Италии 18-летнюю девушку

27 февраля, 01:28

Когда у нее поднялась температура, она обратилась в клинику

Медики в грузинском городе Поти изолировали 18-летнюю девушку, которая прибыла из Италии с симптомами коронавируса.

Когда у нее поднялась температура, она обратилась в клинику.

Пациентку отправят в инфекционную клинику в Тбилиси, где будут проведены соответствующие обследования и сделан тест на коронавирус.

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Ранее сообщилось о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19.

Коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который прибыл из Ираначерез территорию Азербайджана.

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Также в инфекционную больницу в Тбилиси доставили еще двух человек, которые прибыли в Грузию из Азербайджана, и они также до этого посещали Иран.

В правительстве Грузии в связи с выявлением первого случая заболевания коронавирусом Covid-19 сообщили о решении временно ограничить въезд в страну для иранских граждан.

Ранее сообщалось, чтоFacebook собирается бороться с рекламой средств, якобы помогающих излечиться от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба, Facebook хочет способствовать ее работе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Грузия коронавирус заболевшие

Источник: Интерфакс

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