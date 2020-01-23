Подозрение на новый коронавирус в Беларуси: госпитализирована женщина

Несколько дней назад 21-летняя девушка вернулась в Минск из Шанхая

В Беларуси госпитализировали женщину с симптомами вирусной пневмонии, эпидемия которой распространяется на данный момент в Китае.

К тому же женщина находится в романтических отношениях с молодым человеком, которого накануне положили в больницу с аналогичными симптомами по прилете из Шанхаяв Санкт-Петербург.

Госпитализацию 21-летней Анны Ильницкой в Минскую инфекционную больницу подтвердил ее брат Андрей Ильницкий.

Он объяснил, что они с сестрой являются гражданами Беларуси, но на постоянном основании проживают в Санкт-Петербурге. Из поездки в Китай она вернулась 20 января.

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"Сначала ей не оказывали должного внимания. Но сейчас, утром, уже стали оказывать. Проблема была во вчерашнем вечернем бездействии, когда с такими подозрениями ее хотели положить в общую палату", — цитирует Андрея Ильницкого "МБХ-медиа".

Анна Ильницкая. Фото: Facebook

В Министерстве здравоохранения Беларуси подтвердили госпитализацию девушки, но опровергают подозрения на коронавирус.

"Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно – грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", – отметили 23 января в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга утверждают, что у ее парня, 23-летнего Армана Каракешишяна, которого госпитализировали из аэропорта "Пулково", также не обнаружили коронавируса.

Напомним, 31 декабря власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в расположенном в центральной части страны городе Ухань, который позже было решено закрыть на карантин.

7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По официальным данным на данный момент жертвами инфекции стали 17 человек и еще 617 считаются инфицированными.

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