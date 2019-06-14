Подозреваемый в нападении на мечеть в Новой Зеландии отрицает свою вину

Обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче предстанет перед судом в мае 2020 года

Фото: Reuters/Mark Mitchell.

Окружной суд Крайстчерча оставил Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в этом новозеландском городе, под стражей до следующего заседания суда. Об этом в пятницу сообщает издание New Zealand Herald. Судья Кэмерон Мандер назначил следующее заседание по делу на 4 мая 2020 года.

Ранее, выступая перед судом по видеосвязи из тюремной камеры в Окленде, Таррант заявил, что не виновен в инкриминируемых ему преступлениях.

15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погиб 51 человек, еще порядка 50 были ранены. Нападавшему — 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту — были предъявлены в общей сложности 92 обвинения.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убить градоначальника Лондона Садика Хана.

Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта, вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где в тот момент находились сотни людей, и открыл стрельбу. В результате случившегося погиб 51 человек, еще 49 были ранены.

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