Подозреваемый в стрельбе в Новой Зеландии посещал Болгарию перед атакой

Подозреваемый в нападении на мечети посетил девять городов Болгарии

Фото: AFP

Подозреваемый в стрельбе в Новой Зеландии посещал Болгарию перед атакой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a38/5c8b2da38de18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a38/5c8b2da38de18.jpg 2019-03-16T00:37:00+02:00 Другие страны Подозреваемый в нападении на мечети посетил девять городов Болгарии

Один из подозреваемых участников нападения на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч посещал Болгарию в ноябре 2018 года. Из-за этого руководство и силовки Болгари собрались на специальное совещание в связи с террористической атакой в Новой Зеландии.

"Брентон Таррант, подозреваемый в нападении, был в Болгарии с 9 по 15 ноября 2018 года, он прибыл в Софию из Дубая, арендовал автомобиль и посетил девять городов страны. 15 ноября отправился в Румынию, потом в Венгрию. Также известно, что Таррант с 28 по 30 декабря был в Черногории и Сербии", — сообщил по итогам совещания главный прокурор страны Сотир Цацаров. Сейчас изучаются все возможные контакты австралийца с гражданами Болгарии.

Болгарские спецслужбы работают со своими коллегами из США, Новой Зеландии, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов и балканских государств в расследовании обстоятельств происшествия.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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