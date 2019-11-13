Подробности гибели украинцев в Польше: двое жителей Тернопольской области были родственниками

Тела племянника и дяди нашли в большом ангаре для хранения фруктов и овощей без кислорода

Стали известны подробности о двух погибших украинцах, найденных в Польше в большом ангаре для хранения фруктов и овощей, наполненном азотом, без доступа кислорода. Информацию о смерти работников предприятия, которую обнародовали польские СМИ, подтвердила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших в возрасте 28 и 46 лет были родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", – сообщила Крыса.

По ее словам, мужчины легально работали в Польше.Полицию об обнаружении тел проинформировали в воскресенье.

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Ранее сообщалось, что районная прокуратура в польской Раве Мазовецкой выясняет обстоятельства гибели двух украинцев, чьи тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.

Напомним, недавно сообщалось. что правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой, вероятно, скончался украинский заробитчанин. 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии. 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело мужчины обнаружил лесник на лесной поляне в 125 километрах от цеха, в котором работал Василий.

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