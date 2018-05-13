Подробности резни в Париже: теракт устроил 20-летний россиянин

Сегодня, 08:51

Личность нападавшего удалось узнать по отпечаткам пальцев

Фото: AFP
Фото: AFP

Стали известны первые подробности нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих в Париже. Как выяснилось, теракт в центре столицы Франции устроил 20-летний выходец из Чечни (РФ), о чем сообщает местная радиостанция Europe 1.

У ликвидированного полицейскими парня не было никаких документов, однако следователи официально идентифицировали его по отпечаткам пальцев.

Как рассказали журналистам свидетели, в том числе и иностранные туристы, теракт произошел в самом сердце Парижа, изобилующем площадками с выносными столиками. Отдыхающие слышали, как нападавший кричал "Аллах Акбар", когда он стал атаковать прохожих.

Расследование возглавил парижский прокурор Франсуа Молинс, который отдал распоряжения антитеррористической прокуратуре, специалистам криминальной бригады и подразделению по борьбе с терроризмом провести расследование при поддержке разведслужб, чтобы проследить путь убийцы и его возможные контакты.

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Президент Франции Эммануэль Макрон  выразил соболезнования семье погибшего.

Позже стало известно, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Париже, а преступник, устроивший резню, восхвалял Аллаха.
теракт, Париж, резня, ИГИЛ
Источник:

"Сегодня"

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