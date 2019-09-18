Подсчет голосов на выборах в Израиле зашел в тупик

Правый блок имеет в общей сложности 56 мест, левоцентристский - 55, еще девять у Либермана

/ Фото: Pixabay

Израильские левоцентристы из партии "Кахоль лаван" и правая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху после неофициального подсчета 91% голосов получают одинаковое количество мест в Кнессете. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Израиля, передает телеканал Channel 12.

Согласно этим результатам парламентских выборов, "Ликуд" и "Кахоль лаван" получают по 32 места. Далее идет "Общий список" с 12 местами. Ультра-религиозная партия ШАС и национально-патриотическая "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана получают по девять мест каждая.

Таким образом, правый блок имеет в общей сложности 56 мест, левоцентристский – 55, еще девять у Либермана.

Отмечается, что большинство голосов уже подсчитано, но из-за повышенного внимания к выборам ЦИК проводит пересчеты, чтобы обнародовать точные результаты.

Согласно официальным данным ЦИК, после подсчета более 25,7% голосов партия Нетаньяху имеет небольшое преимущество над "Кахоль лаваном" – 28,4% против 25,4%.

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При этом, по данным экзит-полов, партия Нетаньяху уступает левоцентристам.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человек из 120.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человек из 120.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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