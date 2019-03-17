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Решил встретиться с девушкой и оказался в тюрьме: в Иране вынесли приговор американцу

Сегодня, 14:43

Американец получил крупный срок за публикацию личных фото в сети

Фото: Getty Images
Решил встретиться с девушкой и оказался в тюрьме: в Иране вынесли приговор американцу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg Другие страны Американец получил крупный срок за публикацию личных фото в сети

В Иране суд приговорил 46-летнего ветерана Военно-морских сил США Майкла Уайта к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат американца Марк Зейд.

По словам адвоката, Уайт получил два года тюремного заключения за оскорбление верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи и еще десять – за размещение в интернете фотографии личного характера, передает Deutsche Welle.

Юрист также добавил, что "очень озабочен здоровьем" своего подзащитного из-за его медицинских показателей, при том, что Уайту запрещено напрямую общаться с родственниками.

Стоит добавить, что Майкла Уайт был арестован в июле 2018 года в городе Мешхед на северо-востоке Ирана: он прибыл в страну, чтобы повидать девушку, с которой познакомился в интернете.

Отметим, что сейчас в тюрьмах Ирана находятся еще трое граждан США, которые отбывают сроки за шпионаж и подстрекательства к мятежу. Местонахождение еще одного американца, пропавшего в Иране в 2007 году, остается неизвестным.

Напомним, ранее иранскую шахматистку выгнали из сборной за то, что играла без хиджаба. 18-летняя Дорса Дерахшани исключена из состава сборной и это стало предметом серьезных разбирательства на родине.

В США мусульманка отсудила 85 тысяч долларов за то, что полицейская заставила ее снять хиджаб. Женщина была вынуждена показаться на людях без религиозного платка. Хотя согласно судебному иску, Кирсти Пуэлл и ее муж во время поездки на своем автомобиле были остановлены полицией за вождение машины с опущенной подвеской.

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Тег Иран, США, приговор, американец

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