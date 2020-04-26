Поезд "пропавшего" Ким Чен Ына обнаружили со спутника

21 и 23 апреля поезд стоял на станции Вонсан

Поезд, которым пользуется лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который якобы находится за пределами Пхеньяна, был запечатлен на спутниковых снимках у его резиденции в курортном городе на востоке КНДР на фоне слухов об ухудшении здоровья северокорейского лидера.

Так, сайт 38 North опубликовал фотографии, сообщив, что 21 и 23 апреля поезд стоял на станции Вонсан, зарезервированной для семьи Ким Чен Ына.

При этом сайт отмечает, что наличие поезда "не доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о состоянии его здоровья".

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Ранее о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post. В своем материале журналисты ссылались на заместителя директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, которая утверждала, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на свой "очень солидный источник".

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В свою очередь Daily Mail стало известно, что состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее сообщалось. Сообщается, что лидер КНДР находится "в вегетативном состоянии".

Между тем,глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.

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