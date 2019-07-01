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Погодная аномалия в Грузии: выпал снег в июле

1 июля, 15:15

Такой погоды в поселке Бахмаро не припомнят даже старожилы

Фото: newstbilisi.info
Фото: newstbilisi.info.

Вслед за мексиканской Гвадалахарой, где, несмотря на 30-градусную жару, выпало полтора метра снега, вьюга обрушилась и на расположенный в грузинском регионе Гурия поселок Бахмаро.

Как сообщил директор высокогорного курорта Давид Саджая, на памяти местных аксакалов снег в июле здесь выпал впервые. Впрочем, отдыхающих это не расстроило.

"Не могу сказать, что кого-то отпугнул внезапный снег – напротив, многие обрадовались", — цитирует его "Новости-Грузия".

Из-за снегопада на курорте появились перебои с электроэнергией – по словам Саджаи, их устранят сегодня днем.

Напомним, что на прошлой неделе в США тоже выпал снег – метеорологи зафиксировали до полуметров осадков в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Подобное явление в последний раз было 90 лет назад. Обычно сезон метелей здесь заканчивается в начале мая. Впрочем, синоптиков прогнозировали еще один снегопад – преимущественно в горных районах Соединенных Штатов.


Кроме того, как мы уже писали, в июне в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа РФ также прошел снегопад. Мокрый снег передавали в большинстве районов расположенного по соседству с ЯНАО Ханты-Мансийского автономного округа

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Тег Грузия, снег, снегопад, метель, аномалия

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