Пограничные патрули Индии и Китая устроили драку на границе

Пограничные патрули Индии и Китая, которые ранее стояли на пороге войны из-за куска земли, устроили массовую драку на индийско-китайской границе.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Министерстве обороны Индии, конфликт произошел в Сиккиме, северо-восточном индийском штате, граничащем с Китаем, не уточнив подробностей причин начала конфликта.

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По информации ведомства, агрессивное поведение обеих сторон привело к легким травмам военнослужащих. Обе стороны разошлись после диалога и взаимодействия на местном уровне. Сообщается о 13 пострадавших военных.

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В свою очередь, местная индийская газета Hindustan Times со ссылкой на военный источник уточнила, что в результате инцидента ранения получили 4 индийских солдата и 7 китайских военнослужащих. По данным издания, конфликт между военными произошел в субботу, 9 мая. В драке участвовало около 150 солдат.

Напомним, что в 2009 году между Китаем и Индией отмечалось небывалое обострение в отношениях. Такого не было с 1962 года, когда приграничный конфликт перерос в короткую войну между двумя странами. Формальным поводом для ухудшения отношений тогда стал визит Далай-Ламы XIV, главы тибетского правительства в изгнании, в восточный индийский штат Аруначал прадеш, где находится спорный участок границы.

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А в 2017 году Китай пригрозил Индии войной. Конфликт разгорелся из-за спорной территории, где присутствовали индийские военные

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