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Похищение украинского моряка в Камеруне: стало известно о состоянии здоровья пленника

23 августа, 20:55

Нападавшие захватили восемь членов экипажа

Судно Marmalaita. Фото: скриншот

Судно Marmalaita. Фото: скриншот

Состояние у похищенного с судна около Камеруна моряка, удовлетворительное, они получили необходимые лекарства.

У пленных моряк побывал доктор, он осмотрел моряков.

Переговоры о выкупе похищенных в Камеруне моряков ведутся, но в подобных ситуациях судовладельцы обычно не раскрывают сумму выкупа, не уточнив, определена ли она к настоящему времени.

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Напомним, 15 августа пираты напали на судно Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды. Они захватили в плен восемь человек.

А незадолго до случившегося в этом же порту пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.

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Мы также писали, что немецкая прокуратура подтвердила то, что среди захваченных моряков есть украинец. Кроме того, пираты пленили четырех граждан России, а также трех филиппинцев.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

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Камерун пираты моряки судно

Источник: ТАСС

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