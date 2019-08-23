Похищение украинского моряка в Камеруне: стало известно о состоянии здоровья пленника

Судно Marmalaita. Фото: скриншот

Состояние у похищенного с судна около Камеруна моряка, удовлетворительное, они получили необходимые лекарства.

У пленных моряк побывал доктор, он осмотрел моряков.

Переговоры о выкупе похищенных в Камеруне моряков ведутся, но в подобных ситуациях судовладельцы обычно не раскрывают сумму выкупа, не уточнив, определена ли она к настоящему времени.

Реклама

Напомним, 15 августа пираты напали на судно Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды. Они захватили в плен восемь человек.

А незадолго до случившегося в этом же порту пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.

Мы также писали, что немецкая прокуратура подтвердила то, что среди захваченных моряков есть украинец. Кроме того, пираты пленили четырех граждан России, а также трех филиппинцев.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама