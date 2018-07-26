Похищенный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью 20 млн долларов найден на Шри-Ланке

Вчера, 19:19

Редкий драгоценный камень отправили на остров в коробке с обувью

Фото: cityam.com
Фото: cityam.com

Полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, похищенный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку.

Оценочная стоимость голубого алмаза составляет 20 млн долларов. Полиция выявила грабителя, проведя более 100 допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Полиция уточнила, что подозреваемый задержан в пределах ОАЭ, не указав подробностей. Также пока не сообщается, как полиция Дубая смогла найти алмаз на Шри-Ланке.

Напомним, голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн долларов.

Ранее мы писали, что в Бельгии открыли музей бриллиантовВ музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела, потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов: их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

Также мы сообщали о том, что белый бриллиант ушел с молотка за рекордных 15 миллионов долларов.
ОАЭ, Шри-Ланка, кража, бриллиант, алмаз, камень
Источник:

Интерфакс

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