Похитили украинца: появились подробности нападения пиратов в Нигерии

Члены экипажа были похищены 22 сентября с судна, направлявшегося из города Лагос в порт Харкорт

Пираты похитили у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского судна, в том числе из Украины, Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и Филиппин, сообщает украинская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Нигерийское агентство морского управления и безопасности (NIMASA).

По информации NIMASA, семеро из похищенных – с Филиппин, еще по одному представителю каждой из остальных пяти вышеназванных стран.

Члены экипажа были похищены 22 сентября из судна, направлявшегося из города Лагос в порт Харкорт.

В дипломатических учреждениях Украины о похищении украинского моряка пока не сообщают.

Ранее корабль вышел из нигерийского порта Лагос с партией зерна. Нападение пиратов произошло в 45 милях к юго-западу от острова Бонне. Пиратам удалось захватить 12 из 19 членов команды.

В компании заявили о сотрудничестве с властями Нигерии для оперативного и безопасного освобождения моряков.

По данным оператора, ни один из захваченных членов экипажа не является гражданином Швейцарии. Гражданами каких стран являются моряки, в компании не рассказали. В морской полиции и Военно-морском флоте Нигерии сообщили, что не знали о нападении на судно MV Glarus. Ведомства начали свое расследование инцидента.

Ранее нигерийские пираты похитили шесть человек из экипажа немецкого судна.

Как сообщалось, количество пиратских атак на морские суда в водах Восточной Африки в 2017 году увеличилось вдвое.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как разведка выслеживает современных пиратов.