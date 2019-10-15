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Похоронили заживо: в Индии в закопанном кувшине обнаружили младенца

15 октября, 18:13

Прохожие услышали детский плач из-под земли на кладбище

На севере Индии заживо похоронили младенца. Детский плач из-под земли услышали прохожие на кладбище в штате Уттар-Прадеш. Стали раскапывали землю и извлекли из кувшина живую девочку. Малышке всего три дня, весит она чуть больше килограмма. К тому же у ребенка диагностировали легочную инфекцию. Супруги, которые нашли малыша, надеются вылечить и забрать в свою семью девочку.

Проблема брошенных и не только детей остро стоит и в Украине. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Ровно разыскивают 12-летнюю роженицу, оставившую ребенка в больнице. В родильный дом ее доставила скорая прямо с мусорного полигона, где в своем таборе живут ромы.

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Случаются и более ужасающие случаи. Так ранее сообщалось, что на Волыни женщина-военнослужащий закопала во дворе новорожденную дочку. Правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

Напомним, за умышленное убийство матерью ребенка во время или сразу после родов Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

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Индия кладбище младенец заживо похоронили Уттар-Прадеш

Источник: Сегодня

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