Покорение Марса: первая арабская миссия отправилась в космос (фото и видео)

Японская ракета-носитель с космическим зондом отправилась с космодрома на острове Танэгасима

Объединенные Арабские Эмираты в рамках миссии Emirates Mars осуществили запуск первой арабской миссии к Марсу. Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима в Японии. Запуск состоялся в запланированное время – 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00:58 по Киеву). Онлайн-трансляция запуска велась в Twitter.

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Как известно, запуск дважды переносили из-за неблагоприятной погоды. Изначально ракету-носитель H-IIA с космическим зондом "Аль-Амаль" планировали запустить еще 15 июля. Потом старт перенесли на 17 июля.

В задачу первого арабского межпланетного космического аппарата входит изучение марсианской атмосферы и климата. Как ожидается, зонд "Аль-Амаль" достигнет Марса в 2021 году, к 50-летию основания современных ОАЭ.

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Запуск арабской миссии на Марс. Источник: Reuters

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Ранее сообщалось, что 30 июля США запустят космический корабль, который доставит марсоход Perseverance на четвертую планету от Солнца.

Кроме того, сообщалось, что американская компания SpaceX Илона Маска представила космический корабль Starship, который сможет осуществлять пассажирские перевозки на Марс.

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