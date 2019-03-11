Покушение на брата Ким Чен Ына: появились новые детали суда

Гражданка Индонезии Сити Айсиа признали невиновной и освободили из-под стражи

Сити Айсиа. Фото: AFP

Покушение на брата Ким Чен Ына: появились новые детали суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/664/653/5c8664653cc3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/664/653/5c8664653cc3e.jpg 2019-03-11T15:41:00+02:00 Другие страны Гражданка Индонезии Сити Айсиа признали невиновной и освободили из-под стражи

Суд Малайзии снял обвинения с одной из двух иностранок, подозреваемых в убийстве старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как сообщает Reuters, судья удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, признав гражданку Индонезии Сити Айсиа невиновной и освободив ее из-под стражи. Посол Индонезии в Малайзии уже поблагодарил малайзийские власти за содействие в расследовании.

В этот же день женщина вернулась на родину, где она не была уже два года – это время она находилась под арестом в Малайзии как обвиняемая в убийстве Ким Чен Нама.

В аэропорту Джакарты ее встречали чиновники, журналисты и немало соотечественников, которые пришли ее приветствовать. По прилету Сити поблагодарила за освобождение президента своей страны Джоко Видодо и правительство.

Таким образом, на скамье подсудимых остается гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Прежде прокуратура настаивала на том, что молодые женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили для них смертную казнь.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. На него совершили нападение две женщины, которые брызнули ему в лицо некой жидкостью, которую позже определили как нервно-паралитическое вещество VX.

Как мы писали, после покушения тело мужчины хранилось в морге Куала-Лумпура более полутора месяцев – его семья долгое время отказывалась забирать тело. Однако позже это все же произошло и погибшего брата Ким Чен Ына доставили в Пхеньян через Пекин.

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