Покушение на брата Ким Чен Ына: появились новые детали суда
Гражданка Индонезии Сити Айсиа признали невиновной и освободили из-под стражи
Суд Малайзии снял обвинения с одной из двух иностранок, подозреваемых в убийстве старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Как сообщает Reuters, судья удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, признав гражданку Индонезии Сити Айсиа невиновной и освободив ее из-под стражи. Посол Индонезии в Малайзии уже поблагодарил малайзийские власти за содействие в расследовании.
В этот же день женщина вернулась на родину, где она не была уже два года – это время она находилась под арестом в Малайзии как обвиняемая в убийстве Ким Чен Нама.
В аэропорту Джакарты ее встречали чиновники, журналисты и немало соотечественников, которые пришли ее приветствовать. По прилету Сити поблагодарила за освобождение президента своей страны Джоко Видодо и правительство.
Таким образом, на скамье подсудимых остается гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Прежде прокуратура настаивала на том, что молодые женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили для них смертную казнь.
Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. На него совершили нападение две женщины, которые брызнули ему в лицо некой жидкостью, которую позже определили как нервно-паралитическое вещество VX.
Как мы писали, после покушения тело мужчины хранилось в морге Куала-Лумпура более полутора месяцев – его семья долгое время отказывалась забирать тело. Однако позже это все же произошло и погибшего брата Ким Чен Ына доставили в Пхеньян через Пекин.
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