"Покушение" на президента Венесуэлы попало на видео
В сети также появилась запись, как охрана главы государства закрывает его бронированными щитами
Момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской был заснят на видео.
На записи с места события видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним люди внезапно поднимают головы вверх, после этого момента сигнал трансляции выступления прерывается, а затем толпа людей разбегается в разные стороны.
#VIDEO ¿Atentado o accidente? Aparente explosión en acto de Maduro genera confusión https://t.co/U4bhFp2xJy pic.twitter.com/xTNPGvlUcn— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 5 августа 2018 г.
Также в интернет-сети обнародовано видео, на котором охрана президента закрывает его бронированными щитами от возможных атак.
Видео с моментом покушения на президента Венесуэлы Мадуро.— Илья Ремесло (@iremeslo) 5 августа 2018 г.
Пытались взорвать с помощью дрона – не долетел немного...
Главное, что в выборы не вмешивались, как тоталитарная Россия. Ну а покушение на президента руками "оппозиции" – это так, и не вмешательство вовсе... pic.twitter.com/UJyA15lmKT
Ранее сообщалось о покушении в субботу, 4 августа, на президента, однако позже со слов пожарных стало известно, что произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.
Однако перед тем, как оказалось что никакого покушения не было лидер Венесуэлы обвинил своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению на его жизнь. В свою очередь власти Колумбии ответили опровержением.