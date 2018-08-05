"Покушение" на президента Венесуэлы попало на видео

Сегодня, 12:48

В сети также появилась запись, как охрана главы государства закрывает его бронированными щитами 

Николас Мадуро. Фото: AFP
Николас Мадуро. Фото: AFP

Момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской был заснят на видео.

На записи с места события видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним люди внезапно поднимают головы вверх, после этого момента сигнал трансляции выступления прерывается, а затем толпа людей разбегается в разные стороны.

Также в интернет-сети обнародовано видео, на котором охрана президента закрывает его бронированными щитами от возможных атак.

Ранее сообщалось о покушении в субботу, 4 августа, на президента, однако позже со слов пожарных стало известно, что произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.  

Однако перед тем, как оказалось что никакого покушения не было лидер Венесуэлы обвинил своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению на его жизнь. В свою очередь власти Колумбии ответили опровержением
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