Полиция обыскивает дом экс-президента Аргентины

Сегодня, 00:52

Сенат Аргентины проголосовал в пользу того, чтобы разрешить проведение обыска

Фото: AFP
Фото: AFP

Стражи порядка Аргентины проводят обыск в доме бывшего президента страны, в настоящее время занимающей пост сенатора Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования дела о коррупции, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Обыск был начат после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с Фернандес де Киршнер парламентский иммунитет.

Сенат Аргентины проголосовал в пользу того, чтобы разрешить проведение обыска, и таким образом, предоставил полиции право войти на территорию трех домов экс-президента страны.

В момент голосования в сенате присутствовала и сама Ф.де Киршнер, которая также высказалась за обыск.

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя заместителя министра планирования. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока Фернандес де Киршнер.

Напомним, в Аргентине нашли мертвой сестру королевы одной из европейских стран.

Ранее во Франции прошли обыски по делу против помощника Макрона.

А в Крыму российский ОМОН обыскал дом и задержал водителя жены Джемилева.
Аргентина, Киршнер, обыски
Источник:

Интерфакс

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