Полиция отступила, парламент разгромлен: что нужно знать о протестах в Гонконге

Несколько часов протестующие хозяйничали в Законодательном собрании, а потом без сопротивления ушли домой

Гонконг. Двери разбили быстро, но сразу войти мешала полиция. Фото: AFP

Власти специального административного района Китая Гонконга вот уже месяц не могут потушить протестные настроения против закона об экстрадиции на материк, и в минувший понедельник все вылилось в успешный штурм Законодательного собрания. По мнению обозревателей, сдача правоохранителями здания на несколько часов в руки погромщиков была попыткой переломить ход протеста, который поддерживают большинство жителей автономного региона.

С утра гонконгцы, вышедшие на улицу в день 22-й годовщины передачи района от Великобритании Китаю, к вечеру смогли прорвать полицейские заграждения и на несколько часов занять здание местного парламента, поскольку полиция просто отступила от главных ворот. Как сообщает агентство Reuters, в итоге демонстранты ворвались в здание "большим потоком", вооружившись дорожными знаками и металлическими трубами от уличных ограждений. Они посрывали со стен картины видных политических деятелей района, разбили стеклянные двери и из баллонов с краской расписали антиправительственными лозунгами стены, эмблему Гонконга и рабочие столы депутатов. Были разбиты десятки компьютеров и почти все камеры наружного наблюдения. У некоторых протестующих были старые колониальные флаги Гонконга и стяг Великобритании.

"Полиция могла разогнать демонстрантов еще до того, как они начали штурмовать здание. Но они, напротив, ничего не предпринимали, только охраняли изнутри. Они нарочно позволили им громить все вокруг, чтобы общественность увидела именно так. Я думаю, это была ловушка. Они сделали это, чтобы вернуть себе общественную поддержку, которая целиком и полностью находилась на стороне протестующих", — заявил, например, местный политик Фернандо Чен.

Через несколько часов после сдачи Законодательного собрания полицейские легко преодолели импровизированные баррикады протестующих и оттеснили вооруженных зонтами и защищенных строительными касками протестующих от входа в задние. Депутаты парламента Тед Уи и Рой Квонг, встав перед полицией, попросили ее дать людям время самостоятельно покинуть помещание. В результате задержанных и пострадавших не было. Через час и здание парламента, и близлежащие улицы уже опустели.

Вчера в городе было тихо, городские службы убирали общественные места. А официальный Пекин осудил действия митингующих. Представительство КНР по делам Гонконга выпустило ноту с заявлением, что вышедшие на акции протеста люди нарушили закон, верховенство права и общественный порядок. Кроме этого, они прямо выступили против основ договоренностей о системе управления Гонконгом, достигнутых в 1997 году с Лондоном.

"Мы решительно осуждаем этот акт", — передает заявление Представительства китайское агентство "Синьхуа".

Ударит по бизнесу

Власти Гонконга еще две недели назад приостановили работу над законопроектом об экстрадиции. Но теперь гонконгцы требуют отставки правительства. На пике протестов на улицы выходили до двух миллионов человек. Теперь протестующих критикуют.

"Это оскорбление верховенства закона. Это повлияет на бизнес-среду Гонконга и приведет к ущербу", — так прокомментировала штурм лидер Демократического альянса Гонконга Старри Ли.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Лондон пригрозил Пекину последствиями, если права жителей Гонконга будут нарушаться.

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