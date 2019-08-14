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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в аэропорту Гонконга

Сегодня, 00:25

По сообщениям ряда западных СМИ, в аэропорту в настоящее время царит хаос

/ Фото: AFP

Полицейские применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов в Международном аэропорте Гонконга, сообщают западные СМИ.

По их информации, с помощью перцовых баллончиков полиция разгоняла протестующих, которые участвовали в столкновениях с силами правопорядка.

Полиция предприняла попытку выдворить группу участников протестов из здания воздушной гавани, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для перевозки багажа.

По сообщениям ряда западных СМИ, в аэропорту в настоящее время "царит хаос". Один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

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Во вторник сообщалось, что администрация аэропорта Гонконга вновь приняла решение отменить все рейсы из-за непрекращающейся акции протеста. На такой же шаг руководство воздушной гавани пошло и в понедельник.

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Ранее официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Напомним, что самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.

Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал одним из финансовых центров не только Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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протесты аэропорт полиция Гонконг

Источник: Интерфакс-Украина

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