Полиция считает, что за оба нападения на мечети в Новой Зеландии несет ответственность один человек
К дате следующего заседания суда Брентону Тарранту будут предъявлены новые обвинения
Ответственность за оба нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче несет один человек — находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант. Об этом =сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.
"Мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. Определенно, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие", — сообщил Буш.
Брентон Таррант был арестован 15 марта по обвинению в убийстве во время нападения на мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей.
По обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.
Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.
Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.
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