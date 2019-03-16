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Полиция считает, что за оба нападения на мечети в Новой Зеландии несет ответственность один человек

Сегодня, 05:24

К дате следующего заседания суда Брентону Тарранту будут предъявлены новые обвинения

Фото: AFP
Полиция считает, что за оба нападения на мечети в Новой Зеландии несет ответственность один человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a3a/5c8b2da3abd0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a3a/5c8b2da3abd0e.jpg Другие страны К дате следующего заседания суда Брентону Тарранту будут предъявлены новые обвинения

Ответственность за оба нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче несет один человек — находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант. Об этом =сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

"Мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. Определенно, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие", — сообщил Буш.

Брентон Таррант был арестован 15 марта по обвинению в убийстве во время нападения на мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. 

По обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче. 

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Тег теракт, стрельба, новая зеландия, бойня

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Источник:

ТАСС

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