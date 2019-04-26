Полиция Шри-Ланки опубликовала фотографии и имена подозреваемых в терактах

Общее число задержанных подозреваемых составило к настоящему моменту 76 человек

Фото: AFP.

Полиция Шри-Ланки опубликовала фотографии и имена шестерых подозреваемых в осуществлении на прошлой неделе крупнейшей в истории страны серии терактов. Среди подозреваемых – три женщины, сообщила в пятницу газета "Эйшн Эйдж".

По ее данным, ланкийские силы безопасности усилили розыск подозреваемых во взрывах и арестовали еще 16 человек, которые могли быть причастны к терактам. Общее число задержанных подозреваемых составило к настоящему моменту 76 человек.

Представитель ВС Шри-Ланки Сумиттх Аттапату заявил, что для обеспечения безопасности в Коломбо задействованы более 6,3 тыс. военнослужащих, в том числе военные летчики и моряки. Они также участвуют в операциях по розыску и аресту причастных к терактам.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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