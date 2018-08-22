Рекордная партия: полиция Таиланда изъяла 3,2 млн таблеток метамфетамина

Сегодня, 00:14

Изъятая из грузовика партия наркотиков стала крупнейшей для этой провинции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Таиланда изъяли 3,2 млн таблеток метамфетамина, а также 170 кг кристаллического варианта этого вещества. Как сообщила во вторник газета "Бангкок пост", операция была проведена в северо-восточной провинции Удонтхани, – передает ТАСС.

Полиция обнаружила 19 мешков с запрещенным веществом в припаркованном в районе цементного завода грузовике. Водитель транспортного средства был пойман незадолго до этого. Он был остановлен правоохранителями по пути на фабрику. Во время обыска его мотоцикла было обнаружено 14 тыс. таблеток метамфетамина.

Стражи порядка расширили поиск и нашли еще 12 тысяч таблеток запрещенного препарата в его жилище, которое находилось на заводе. В полиции подчеркнули, что изъятая из грузовика партия наркотиков стала крупнейшей для этой провинции.

Ранее в Мексике обнаружили склад с крупнейшей партией наркотиков в истории страны. Власти полагают, что наркотики принадлежат одному из главарей наркокартеля "Синалоа".

Также мы писали, что 72 тысячи американцев умерли в прошлом году от передозировки наркотиками.
Таиланд, наркотики, партия, метамфетамин

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