Полиция Туркменистана будет искать в туалетах газеты с президентом

Все издания с фото президента, используемые не по назначению, должны быть изъяты

Участковые инспекторы одного из городов на западе Туркменистана проверят частные дома, чтобы выяснить, кто использует прессу не по назначению.

Специальные надзиратели будут искать испорченные страницы с Бердымухамедовом на свалках. А потом – еще и должны определить владельцев этих газет. Сначала их просто поругают. А если попадут в "грязную" историю снова – могут и с работы уволить.

Испорченных газет с фото президента инспекторы найдут немало, предполагают туркменские журналисты. Поскольку население на туалетной бумаге экономит. А газет со снимками Бердымухамедова – достаточно, потому что их заставляют выписывать по предоплате.

Зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.

Ранее государственное телевидение выпустило ролик с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Верхом на коне он осматривал новостройки Ашхабада. На видео президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов решил играть в коммандос. В Интернете появился ролик, в котором туркменский лидер в камуфляже ведет стрельбу из пистолета-пулемета, винтовки и пистолета, а также метает нож.