Полиция в Гонконге задержала 13-летнюю девочку по делу о сожжении флага

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев

/ Фото: AFP

Полиция в Гонконге в ночь на воскресенье задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом КНР. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Ар-ти-эйч-кей.

В субботу в ходе очередных акций протеста в спальном районе Тун Мун произошел инцидент, в ходе которого демонстранты сорвали флаг с правительственного здания, принялись его топтать и поджигать. Правительство этого специального административного района Китая решительно осудило действия радикалов.

"Они блокировали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью, подвергли актам вандализма станции легкого метро и нарушили его работу. Некоторые напали на полицейского офицера при исполнении и даже попытались отобрать у него табельное оружие, другие растоптали и сожгли национальный флаг, бросая вызов государственному суверенитету", — отметил представитель правительства.

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После полуночи протестные акции охватили отдаленный спальный район Юэн Лун, где демонстранты устраивали поджоги и кидали бутылки с зажигательной смесью. Также отдельные группы протестующих пытались осаждать полицейские участки в кварталах Монгкок и Цэн Кван О. Для их разгона применялся слезоточивый газ.

4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

В результате столкновений в Гонконге в минувшее воскресенье между участниками акции протеста и полицией были задержаны 89 человек, 18 – получили ранения.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых стали выдвигать до пяти требований.

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