Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков

Правоохранители сообщили, что вес партии – 800 кг, а цена – более 444 млн долларов

Фото: Нацполиция

Японская полиция захватила крупнейшую в истории страны партию синтетических наркотиков общим весом около 1 тонны. Она была доставлена морем на побережье полуострова Идзу в центральной части острова Хонсю, передало в среду агентство Киодо со ссылкой на следственные органы.

По данным агентства, на "черном" рынке этот груз может стоить около 60 млрд иен (примерно 556 долларов). Ранее правоохранители сообщали, что вес партии – 800 кг, а цена – более 444 млн долларов. Затем эти данные уточнили в сторону повышения.

По сведениям полиции, в связи с инцидентом в течение нескольких дней арестованы семь человек, включая граждан Китая. Все они отрицают причастность к контрабанде.

Партия наркотиков, сообщили источники в следственных органах, вначале была перегружена с судно на судно в открытом море, затем ее доставили на японское побережье в районе города Симода. Там ее, судя по всему, уже ожидала полиция.

Следствие полагает, что наркотики доставлены из Гонконга. В настоящее время, отмечает Киодо, устанавливаются каналы контактов между международными гангстерскими группами и объединениями японских якудза, заказавшими конфискованную партию.

В 2018 году в Японии всего было задержано около 1,1 тонны контрабандных наркотиков. Нынешняя партия практически соответствует этому объему. Самый большой груз контрабанды такого рода до сих пор был захвачен в порту города Наха на южном острове Окинава, где на круизной яхте в 2016 году обнаружили почти 600 кг синтетических наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Бразилии нашли в манго больше тонны кокаина.

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