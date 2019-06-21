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Политический кризис в Грузии: Зурабишвили срочно завершила заграничный визит

21 июня, 11:28

Ранее в день начала беспорядков президент Грузии прилетела в Беларусь

Саломе Зурабишвили. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Саломе Зурабишвили. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.

На фоне начавшегося в Грузии политического кризиса глава страны Саломе Зурабишвили решила прервать свой едва начавшийся визит в Беларусь и вернуться на родину.

"Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала, что обязательно должна быть там. Глава государства должна быть на месте, поэтому должна уехать и быть рядом со своим народом", — заявили она на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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В Минск Зурабишвили прилетела накануне. Кроме Лукашенко, она планировала встретиться с премьер-министром и лидерами белорусского парламента, а также должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

"Я готовилась к этому визиту, желаю провести вам хорошо Европейские игры, хотела бы, конечно поболеть за своих, и взять как можно больше медалей, но придется болеть на расстоянии", – добавила грузинский лидер

Назвав решение покинуть Беларусь "неожиданным", Саломе Зурабишвили поблагодарила Лукашенко за то, что он нашел время для встречи.

Напомним, что днем ранее из-за провокации на проходившей в грузинском парламенте Межпарламентской ассамблее православия, которую глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл, сидя в кресле спикера, оппозиция вывела людей на улицы и потребовала отставки высокопоставленных чиновников.


Мы также писали, что в результате массовых беспорядков в Тбилиси пострадали более полусотни человек.

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Тег Грузия, Беларусь, Лукашенко, беспорядки, Тбилиси, политический кризис, Зурабишвили

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Источник:

ТАСС

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