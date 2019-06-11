Политический кризис в Молдове: Европа назвала своего фаворита

Ведущие страны ЕС и Швейцария объединились вокруг нового правительства Молдовы

Майя Санду. Фото: AFP

Пять ведущих государств-членов Европейского союза – Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция – поддерживают новые парламент Молдовы и сформированное во главе с Майей Санду правительство.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое было сделано 11 июня посольствами этих стран в Кишиневе.

"Демократически избранное парламентское большинство приняло ряд важных решений, в частности, о формировании правительства. В ситуации конституционного кризиса мы признаем и поддерживаем парламент РМ, как представительный орган народа, и лучшее место для обсуждения политических проблем, включая и противоречивые", – утверждают дипломаты.

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Париж, Берлин, Лондон, Варшава и Стокгольм призывают молдавских политиков проявить "спокойствие и сдержанность" и напомнили им, что за "разрешение конституционного кризиса мирным путем" ответственность несут все стороны.

Также свою поддержке новому парламенту выразила и Швейцария, призвав уважать "волю граждан, выраженную на парламентских выборах 24 февраля".

Кроме того, Берн "приветствует запрос генерального секретаря Совета Европы в Венецианскую комиссию с просьбой срочно представить мнение о последних решениях Конституционного суда РМ" и призывает всех граждан и политические силы к "спокойствию и сдержанности".

Напомним, ранее Россия также признала новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.

В свою очередь, в МИД и СНБО Украины выразили обеспокоенность событиями, происходящими в Молдове и выразили готовность предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.

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