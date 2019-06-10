Политический кризис в Молдове: появилась реакция МИД и СНБО

Киев призывает ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля

Фото: AFP

Украинские власти следят за развитием политической ситуации в Молдове. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.

"Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", – говорится в заявлении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в свою очередь, сообщил, что провел расширенное совещание на базе СНБО в связи с обострением политического кризиса в Молдове.

"Проанализировали возможные угрозы ситуации с безопасностью в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", – написал он в Facebook.

Ранее парламент Молдовы, роспуск которого по инициативе премьера поддержал Конституционный суд республики, объявил, что правительство исполняющего обязанности президента республики Павла Филипа является незаконным. Об этом говорится в декларации парламента, принятой единогласно в воскресенье, 9 июня.

Также депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти".

Напомним, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

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