Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Политический кризис в Молдове: появилась реакция МИД и СНБО

10 июня, 08:30

Киев призывает ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля

Фото: AFP

Украинские власти следят за развитием политической ситуации в Молдове. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.

"Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", – говорится в заявлении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в свою очередь, сообщил, что провел расширенное совещание на базе СНБО в связи с обострением политического кризиса в Молдове.

"Проанализировали возможные угрозы ситуации с безопасностью в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", – написал он в Facebook.

Ранее парламент Молдовы, роспуск которого по инициативе премьера поддержал Конституционный суд республики, объявил, что правительство исполняющего обязанности президента республики Павла Филипа является незаконным. Об этом говорится в декларации парламента, принятой единогласно в воскресенье, 9 июня.

Также депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти".

Напомним, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег мид, СНБО, Молдова

Вы сейчас просматриваете новость " Политический кризис в Молдове: появилась реакция МИД и СНБО". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Протесты в Молдове – митингующих привозят автобусами

Вчера, 12:43

Ночью под зданием парламента установили палатки и заблокировали вход в здание

Узурпация власти: парламент Молдовы выступил против премьера Филипа

Вчера, 12:28

Депутаты призвали силовиков и полицию не подчиняться незаконным указам премьера

В Молдове назначили досрочные выборы в парламент: стала известна дата

Вчера, 11:37

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента страны Павел Филип

В Молдове суд отстранил от власти президента: появилась реакция Додона (дополнено)

Вчера, 11:15

Теперь обязанности президента страны будет исполнять и.о. премьер-министра Филип

Ученые НАСА нашли еще одну Землю

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Украинская ответочка России

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

8 июня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь