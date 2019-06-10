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Политический кризис в Молдове усугубляется: два Кабмина провели заседания

10 июня, 13:38

В Кишиневе состоялись встречи правительств Майи Санду и Павла Филипа

Павел Филип. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Павел Филип. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Политический кризис в Молдове продолжает углубляться. Два правительства – проевропейской Майи Санду, которую привели к присяге 8 июня, и и.о. премьера от Демпартии Павел Филип – провели параллельные заседания.

Причем, первый кабинет министров заседал в здании парламента, а второй – в здании правительства, пишет местное издание NewsMaker.

7 из 12 министров, которые пришли за собрание, созванное Майей Санду, единогласно поддержали увольнение главы Держинспектората полиции Александра Пынзаря, а инициатор голосования, министр иностранных дел Андрей Нэстасе, заявил, что Пынзарь "служил уголовному олигархическому режиму".

Стоит отметить, что они не смогли провести заседание в здании правительства, поскольку здание окружено протестующими и полицейскими и новых министров туда не пускают.

В то же время, Филип провел параллельное заседание своего кабинета, продемонстрировав, что предыдущая власть продолжает считать правительство Санду нелегитимным. На встрече он заверил в том, что "госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика".

Напомним, что ранее появилась реакция СНБО и МИД Украины на политическую неопределенность в Молдове. Украинские власти заверили в том, что Киев заинтересован в стабильной, демократической и европейской Молдове и готов содействовать решению существующих проблем.


Мы также писали, что Филип инициировал роспуск парламента и проведение досрочных выборов в законодательный орган.

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Тег Молдова, политический кризис, Санду, Филип

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