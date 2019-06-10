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Политическое противостояние в Молдове: армия страны сделала заявление

10 июня, 11:16

Национальная армия продолжает свою деятельность в обычном режиме, не участвует в кризисе и останется вне политических игр

Фото: Getty Images

Национальная армия Молдовы не намерена вмешиваться в политический кризис в стране. С таким заявлением выступило в понедельник Министерство обороны страны.

"Национальная армия продолжает свою деятельность в обычном режиме, не участвует в кризисе и останется вне политических игр", – говорится в документе, размещенном на официальной странице ведомства.

В нем подчеркивается, что согласно конституции, "вооруженные силы подчиняются исключительно воле народа для обеспечения суверенитета, независимости и единства, территориальной целостности страны и конституционной демократии".

В документе отмечено, что в соответствии с законодательством, руководство обороной "является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционных властей государства. Пока нет четкой уверенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному порядку".

В заявлении подчеркнуто, что для "снижения риска эскалации", на ограниченный срок запрещен доступ в военные подразделения "всем кроме персонала подразделений".

Парламент Молдовы после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ). Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является одним из лидеров блока.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.

Украинские власти отреагировали на политический кризис в Молдове.

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Тег кризис, армия, Молдова

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ТАСС

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