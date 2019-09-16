Политика или экономика: кому выгодны атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Это может быть выгодно любой стране, которая занимается экспортом нефти, но доказательств этого опять-таки нет

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Ватаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в первую очередь, заинтересованы хуситы (военизированная группировка, действующая на территории Йемена). Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Владимир Воля.

"То, что там произошло, на самом деле, выглядит, как месть хуситов Саудовской Аравии за то, что она вместе с союзниками поддерживает их оппонентов в гражданской войне в Йемене", – считает Воля.

Кроме того, можно в этом видеть и руку Ирана, но прямых доказательств этого нет.

"Хуситы – союзники Ирана. По многим их действиями многие склонны видеть руку Ирана. Кроме того, это может быть выгодно Ирану из-за эмбарго, которое США пытаются ввести против Ирана. Иранские должностные лица не раз заявляли, что если иранский экспорт нефти будет прекращаться, то никто не сможет транспортировать нефть из Персидского залива. И эти инциденты с танкерами не могли напрямую привязать к Ирану, и этот инцидент тоже", – продолжает эксперт.

Также, отмечает Воля, по сути, это может быть выгодно любой стране, которая занимается экспортом нефти, но прямых доказательств этому опять-таки нет.

"Можно говорить, что все страны, которые добывают нефть, получают выгоду от того, что 60% саудовского экспорта приостановилось. И цены на нефть выросли. Но если говорить о том, кто от этого выиграет, то есть различные группы, от этого выиграют. Даже США, они будут продавать больше нефти, чтобы заполнить этот резерв. Но я бы привязывал это к политическим мотивам и мести хуситов, чем привязывал это к экономическим", – подводит итог Воля.

Минувшей ночью предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко") на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован, однако, согласно поступавшим данным, полностью потушить его не удается до сих пор.

О жертвах и пострадавших, а также масштабе ущерба официальной информации пока не поступало. Между тем это серьезно повлияли на нефтяную отрасль страны и привело к снижению производства на 5 млн баррелей в день — почти половину текущего объема добычи.

Напомним, ранее 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии. Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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